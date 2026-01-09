ヴィッセル神戸は１月９日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号を発表した。新戦力を含めた陣容が明らかになったなかで、このリストに「宮代大聖」の名前はなし。海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチームの活動から離れているとのことだ。現在25歳のFWは、2024年に川崎フロンターレから神戸に加入。１年目はリーグ戦32試合で11得点、２年目は34試合に出場し、チームトップとなる11得点をマ