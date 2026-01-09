埼玉県内の公立小学校で、当時担任をしていた低学年の女子児童に対し、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして教諭の男が逮捕されました。強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、埼玉県の小学校教諭・古川航大容疑者（26）です。古川容疑者は2022年9月から2023年3月ごろまでの間、当時勤務していた県内の公立小学校で、担任をしていた低学年の女子児童の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によります