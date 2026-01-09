人気テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」第1話（通算48話）が、9日（8日深夜）に放送され、追加キャストが発表された。主人公・虎杖悠仁の両親である父・虎杖仁役を豊永利行、母・虎杖香織役を林原めぐみが務め、豪華なキャストにネット上では驚きの声が出ている。【動画】虎杖悠仁の母親チラリ！公開された『呪術廻戦』新OP映像本編では、赤ちゃんの悠仁の目線で両親が登場し、エンディングクレジットにてキャ