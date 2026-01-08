世界各地の観光スポットでは、すでに「二重価格」を導入しています。フランスのルーブル美術館でも新たに導入されるなか、その動きが国内にも広がるかもしれません。【写真を見る】日本でも二重価格の導入を検討その差は？ルーブル美術館“二重価格”導入へ出水麻衣キャスター：フランス・パリのルーブル美術館は、1月14日から入場料に二重価格を導入します。現在、22ユーロ（約4000円）の入場料が、日本・アメリカ・イギリス・