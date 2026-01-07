「一人っ子政策」を宣伝する壁画の前を移動する人たち＝1996年、中国・北京市/ Will Burgess/Reuter北京（CNN）中国政府が出生率の低下は経済成長を妨げかねないとして「一人っ子政策」を廃止してから、今月1日でちょうど10年。だがその後の出産奨励策にもかかわらず、人口増加は実現していない。中国の人口は2024年まで3年連続で減少した。24年の出生数は前年をわずかに上回ったものの死亡数には追いつかないうえ、これは一時的な