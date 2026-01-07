【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMのHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）がブランドアンバサダーを務めるフレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、新作のオードパルファム“オー メロウ”が登場。これに合わせて、HONG EUNCHAEの新ビジュアルが解禁となった。 ■甘いだけではない“芯”を感じさせる特別なニュールック “オー メロウ”を象徴する軽やかなパ&