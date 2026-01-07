LE SSERAFIMホン・ウンチェ、キュート＆クールな「ヴァシリーサ」新ビジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMのHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）がブランドアンバサダーを務めるフレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、新作のオードパルファム“オー メロウ”が登場。これに合わせて、HONG EUNCHAEの新ビジュアルが解禁となった。

■甘いだけではない“芯”を感じさせる特別なニュールック

“オー メロウ”を象徴する軽やかなパープルの世界観、その中でHONG EUNCHAEが向ける、まっすぐな眼差し――。

HONG EUNCHAEがもつキュートな魅力と、洗練されたクールな表現力。そのふたつが融合し、愛らしさの中に揺るぎない芯の強さを感じさせる、特別なニュールックが完成した。

今回の新ビジュアル撮影時のオフショットを含む、HONG EUNCHAEオリジナルポストカードがプレゼントされるキャンペーンの実施も決定。新作オードパルファムのデビューを華やかに盛り上げる。

■HONG EUNCHAE（LE SSERAFIM）コメント

