ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 50万人の赤ちゃんが失われた…「昭和の丙午」前夜の過熱報道 干支 迷信 時事ニュース 弁護士JPニュース 50万人の赤ちゃんが失われた…「昭和の丙午」前夜の過熱報道 2026年1月7日 9時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 昭和の丙午にあたる1966年には、大幅な出生数減が引き起こされた この年に生まれた赤ちゃんの数は、前後の年よりも約50万人少なかったという 背景には、新聞やテレビなど訴求力の強い情報源があったと考えられるそう 記事を読む