CNN）米国によるベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領拘束を受け、国連は6日、今後の状況を「深く憂慮する」との声明を発表した。国連人権高等弁務官は声明の中で、マドゥロ大統領を拘束した米軍の作戦について「国家はいかなる国の領土保全や政治的独立に対しても、威嚇あるいは武力の行使を行ってはならないと定めた国際法の基本原則をないがしろにしたことは明白だ」と指摘した。声明では、マドゥロ政権による「恐ろしい人権