お笑いタレント今田耕司（59）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのまんま42年目もあの頃のまんまSP」に出演。明石家さんま（70）をいじる場面があった。さんまの自宅に見立てたセットに芸能人が代わる代わる登場する同番組。今田はちゃんみなの次に登場し、さんまと3人でトークを繰り広げた。今田は、ちゃんみなに対し「メンタルなんか絶対ケアしてもらったらあかんで。びっくりしたわ！誰に相談してるねんと思って！」と