日本政府観光局（JNTO）は、2025年の訪日外国人数が初の約4000万人に達する見通しだと発表した。2024年の訪日外国人数が、コロナ禍以前の2019年（3200万人）を上回る3700万人と集計されて以降、訪日外国人の増加傾向は続いている。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国韓国政府の統計基準で、2024年に韓国国民のうち約860万人が日本を訪問したことを踏まえると、訪日外国人増加には韓国人の日本訪問も大きく寄与