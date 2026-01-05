お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。まさかの情報が“流出”して赤面した。この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名や藤崎マーケット・トキらが参加した。そこで濱家の「タレコミ情報」がある、と相方・山内が紹介した。それは担当マネジャーとのLINEのやり取り。山内がそのLINEのスクリーンシ