ロシア人の妻と幼い子ども2人を抱えながら、アメリカで肉体労働（大工）を主な仕事として生活を送る日本人“地獄海外難民”氏。銃や誘拐の横行で子ども1人での外出・留守番すらままならない、アメリカの治安の現実とは？YouTubeも話題の著者による『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる 絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編してご紹介します。子どもが1人で外出できない…僕がア