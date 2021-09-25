『はじめてのおつかい』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
芸能ジャーナリストは、5位に「はじめてのおつかい」が入った件に言及
デイリー新潮
東京ディズニーシーで4歳児がおつかいを頼まれる企画が、X上で物議に
Xでは感動の声もあがった一方、批判的な声も増えているとFLASHが伝えた
週刊女性PRIME
偶然、Amazonで「はじめてのおつかい」をしていたときの写真だという
まいどなニュース
7日の同番組では近石さんのナレーションを放送し、追悼した
スポニチアネックス
同番組が筆者の故郷であるドイツではなぜありえないのかを筆者が考察
文春オンライン
女性自身
TBSは、Amazon Prime Videoで「風雲！たけし城」を復活させると発表
J-CASTトレンド
TV番組「はじめてのおつかい」にちなんだ「最期のおつかい」の制作を提案
海外の視聴者から称賛の声が寄せられている一方、批判的な報道も
J-CASTニュース
子どもたちの大冒険に「うちの子だったらどうしているか…」と考えると告白
マイナビニュース
藤ヶ谷は今回、カメラマンとしておつかいロケに初挑戦