東京都江東区の豊洲市場で5日、今年最初の取引となる「初競り」があり、243キロの青森県大間産クロマグロが、この日の最高値の5億1030万円で競り落とされた。都によると、記録が残る1999年以降で最高落札額。旧築地市場（中央区）から豊洲に移転して初の新年を迎えた2019年の3億3360万円を大幅に更新した。近年の最高値は23年が3604万円、24年が1億1424万円、25年が2億700万円だった。