東京・豊洲市場で魚のあらを盗んだとして、中国籍の女が逮捕されました。窃盗と建造物侵入の疑いで28日朝に送検されたのは呉華維容疑者（66）。11月21日深夜、豊洲市場の水産仲卸売り場棟に侵入し、マグロのカマなど約30kg、時価210円相当を盗んだ疑いが持たれています。逮捕の決め手の1つは防犯カメラ映像でした。映像には、自転車で乗り付けた呉容疑者が、魚のあらを買い取る会社の集積場から、マグロのカマなどを前かごと後部座