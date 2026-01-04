京都金杯が行われた４日の京都競馬場の入場人員は、前年比２００・７％の３万６４３６人。コロナ渦以降、減少傾向にあったが、最近（２１〜２３、２５年は中京、２４年は京都）の京都金杯では２０年１月５日の４万６４７５人に次ぐ、３万超えの入場人員を記録した。昨年１０〜１２月に放送された競馬を題材にしたＴＢＳ系大ヒットドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』の影響もあったのか、昨年の菊花賞入場人員３万７５９８人に匹