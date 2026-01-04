2025年1月にロサンゼルスの高級住宅街を襲った山火事。6800棟以上の建物が焼けるなど“アメリカ史上最悪レベル”の被害となった。「打ち上げ花火が原因」との報道もあったが、10月、捜査当局は当時29歳の男を放火容疑で逮捕。予期せぬ結末に住民は？徐々に明らかになる男の犯行当日の様子とは？（NNNロサンゼルス支局山田元気）■大みそかの街に…ひそかに忍び寄っていた“容疑者”2024年12月31日の深夜、その男の姿はロサンゼル