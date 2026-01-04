“ほぼ軽自動車”な「レクサス」斬新すぎて“反響殺到”！2025年10月末から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、各自動車メーカーから将来を見据えた大胆なコンセプトカーが数多く出展されましたが、その一方で、過去のモーターショーで喝采を浴びながらも市販化には至らなかった「早すぎた名車」への再評価も進んでいます。その筆頭とも言えるモデルが、レクサスが2015年の「スイス・ジュネーブモー