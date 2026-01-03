巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを搭載したUSB急速充電器「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」がAnkerから登場しました。最大35W出力に対応しており巻取り式ケーブルとは別にUSB-Cポートを備えているため2台のデバイスを同時に充電できるとのことで、GIGAZINEに届いた実物の使い勝手をチェックしてみました。Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル) | チャージャーの製品情報 | Anke