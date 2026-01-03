「ご祝儀相場」がまだ続いている高市政権。ところが、総理のお膝元で思わぬ疑惑が浮上してきた。川井徳子、67歳。奈良県を中心に不動産や物流、メガソーラー事業などを手がけるノブレスグループの総帥だが、にわかに全国的な注目を集めている。きっかけは'25年11月末に公開された、総理が代表を務める政党支部「自由民主党奈良県第二選挙区支部」の'24年分の収支報告書だった。川井氏は'24年7月2日に個人として1000万円を同支部に