お兄ちゃんがスマホでゲームしていると近寄ってきたワンコ。興味津々！どんどん近づいてきて…？微笑ましい仲良し兄弟の光景は話題を呼び、投稿は38.2万回再生を突破。「思いっきり人間！」「かわいい弟」「ほのぼのですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お兄ちゃんがスマホゲームをしていたら、犬が興味津々に覗いてきて…ワンコとは思えない行動】 ワンコがお兄ちゃんのスマホをガン見