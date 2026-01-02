お兄ちゃんがスマホでゲームしていると近寄ってきたワンコ。興味津々！どんどん近づいてきて…？微笑ましい仲良し兄弟の光景は話題を呼び、投稿は38.2万回再生を突破。「思いっきり人間！」「かわいい弟」「ほのぼのですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お兄ちゃんがスマホゲームをしていたら、犬が興味津々に覗いてきて…ワンコとは思えない行動】

ワンコがお兄ちゃんのスマホをガン見！

TikTokアカウント「kippo52」の投稿主さんの愛犬は、ゴールデンレトリバーとスタンダードプードルのMIX犬「ゴールデンドゥードル」の男の子『はうる』くん。大きな体で愛嬌たっぷり！日々ご家族を癒しているのだとか。

この日、スマホでゲームをするお兄ちゃんの横に、はうるくんがぴったりくっついていたそう。微笑ましい光景…そう思いますが、はうるくんが見ていたのはお兄ちゃんのスマホ…！

はうるくんが画面をジッと見ていることに気づいたお兄ちゃんは、優しくヨシヨシしてあげたそう。かまってもらえて満足するものと思いましたが…！？

撫でてもらっても…ムシ！？

撫でてくれるお兄ちゃんを気にも留めず、手元のスマホに近づいていったはうるくん。顔と顔がくっついてしまうほどお兄ちゃんにも接近して、画面を見続けていたとか。まるで画面の中のサッカーゲームの仕組みを理解しているような様子だったといいます。

お姉ちゃんがスマホで動画を見ているときにもよく現れるというはうるくん。一緒に動画を見ているそうなので、構ってほしいわけではないのでしょう。テレビが大好きなワンコもいるので、はうるくんもスマホに映し出されているものに興味があるのでしょうか…！？

仲良し兄弟にホッコリ♡

それにしても、こんなに近くでスマホを凝視しているはうるくんの姿は『お兄ちゃんのスマホが羨ましい弟』にしか見えません…！まるで人間の兄弟のようで笑みがこぼれてしまいます。

いつまでたってもスマホを貸してくれないお兄ちゃんに愛想をつかしたのか、ひとりタオル遊びに興じるはうるくんなのでした。

仲良し兄弟の日常にホッコリした人は多いようで「めっちゃ近いってｗｗ」「前世サッカー選手？(笑)」「人間すぎてかわいい♡」など爆笑と絶賛のコメントが多く寄せられました。

TikTokアカウント「kippo52」には、はうるくんとご家族のにぎやかな日常が紹介されていますよ。大きなもふもふのはうるくんに癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kippo52」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております