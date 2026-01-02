“徳川家康の末裔”信子、小学生の頃のお年玉は「50万円もらってた」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド 元日SP」（TBS系）に出演。小学生の頃、お年玉は「50万円もらってた」と語った。
この日、ゲストたちに「（子どもの頃）お年玉とかもらいました？」と聞いていく中で、バナナマン・設楽統が「みんな信子の家系の話、知ってます？ 全員知らないか」と話し、「一応、説明すると、信子ってすごいんだよな？」と話を振る。
信子は「家のトーナメント表（※家系図）たどって行ったら、優勝者のところに徳川家康いるんですよ」と語り、鈴木亮平や伊藤英明は「へ〜！！」とビックリ。
そして信子は「徳川家康の末裔で。小学校のときとか、『お年玉、みんないくらもらった？』みたいな。『えっ、うち全部で8000円だったよ〜』とか『うち5000円だった〜』言ってる中、50万円もらってたから（笑）」と笑い、バナナマンから「イヤなやつだな（笑）」、錦鯉・渡辺隆から「だからこんなんなっちゃった」などとツッコまれた。
