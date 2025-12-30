空にできる「雲」水蒸気が上空で冷やされて凍り、空気中のちりやほこり、微生物などの「エアロゾル」と結びつき集まって雲はできるとされています。しかし、エアロゾルの詳しい中身はなにか、これだと言える物質の特定には至っていません。「カビが有力な候補ではないか」ときに自らの鼻くそを顕微鏡で分析する研究者は、その説をもとに調査や実験を続けています。微生物が起点になる“鼻くそ”近畿大学理工学部の牧輝弥教授。細菌