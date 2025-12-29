多摩動物公園（東京・日野市）は29日、公式Xを更新し、きのう28日に園内から脱出（その後、捕獲）したタイリクオオカミの状況について報告した。個体は「スイ」といい、一夜明けた現在はオオカミ舎の中で元気に過ごしているという。【写真】タイリクオオカミ「スイ」のショット添え状況を報告公式Xでは、「昨日（12月28日）は、タイリクオオカミの脱出と臨時休園により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしました」とした上で、「