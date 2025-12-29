ニューストップ > 性交渉後に不正出血…妻の子宮頸がん判明に夫は涙が止まらず 病気 Medical DOC 性交渉後に不正出血…妻の子宮頸がん判明に夫は涙が止まらず 2025年12月29日 2時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 性行為後の不正出血をきっかけに病院を受診し、子宮頸がんが判明した女性 病気が判明した際は、「やっぱりがんだったかー」という気持ちだったそう 一方夫は涙が止まらず、2日間ほどショックで仕事に行けなかったという 記事を読む おすすめ記事 乳がん闘病の33歳元アイドル、リンパ浮腫発症「来年から本格的に治療してかなきゃ」 2025年12月26日 18時56分 「抗がん剤投与による脱毛の原因」はご存知ですか？脱毛がいつまで続くかも解説！ 2025年12月24日 2時30分 インサイト・ジャパン、進行肛門がんの一次治療としてジニイズ（Zynyz）（R）（レチファンリマブ）の承認を発表 2025年12月23日 9時45分 息苦しさが続くときに 「がん性胸膜炎」の特徴と受診の目安を医師が解説 2025年12月24日 7時30分 「甲状腺がん」手術の”入院期間”や費用は？術後に起こる合併症も医師が解説！ 2025年12月24日 3時30分