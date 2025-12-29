9人組グループ・Snow Manが、12月31日をもって、不二家洋菓子店のチョコレート菓子『LOOK』および同社のブランドキャラクターを卒業することがわかった。同社が公式サイトで発表した。【画像】美味しそう！クリームたっぷりのSmile Switchクリスマスケーキ断面図公式サイトでは「不二家から皆さまへ」として「2025年12月31日をもって、Snow Manの皆さんはLOOKと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりまし