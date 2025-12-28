¡Ö¤³¤¿¤Ä½Ð¤·¤¿¤é¼þ¤êÇúÁö¤·¤ÆÀÅÅÅµ¤¤Ç¥Ñ¥ä¥Ñ¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û100.2ËüÉ½¼¨¡¢5.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?ÌÓ¶ÌÀ¸Êª?¤ÎÆæ¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷pochikun0115¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î6Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÊâ¤¯ÌÓ¶Ì¡×¤È²½¤·¤¿Ææ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«......¡£Àµ²ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Ý¥Á¤¯¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÏÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê