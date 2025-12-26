山形県内は、発達する低気圧と強い冬型の気圧配置の影響で、庄内を中心に荒れた天気となっていて、交通機関にも影響が出ています。 【写真を見る】山形県内庄内を中心に荒れた天気に交通機関にも影響 東北地方の上空に非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、庄内では雪を伴った非常に強い西よりの風が吹き、海上は大しけとなっています。 きょう予想される最大瞬間風速は、庄内の陸上・海上ともに３０メートル、波の