とちぎテレビ 宇都宮市は２５日、市内にある民間の保育所でノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生があったと発表しました。 この施設では、１２月１１日から２５日までに園児３６人、職員９人の合わせて４５人におう吐や腹痛などの症状がありこのうちの７人を検査した結果、７人全員からノロウイルスが検出されました。 重症者はおらず、発症した人は全員快方に向かっているということです。 市では、手洗いやうがい