瀕死の中国経済中国の不動産バブル崩壊から、約4年が経過した。しかし、今のところ、中国経済はバブル崩壊後の低迷から抜け出せていない。最近も、大手不動産企業の“万科企業（バンカ）”の経営危機が表面化した。12月15日、同社は、償還期限を迎えた20億元（約440億円）の社債について、返済を1年延ばすよう債権者と交渉していると報じられた。かつて、万科企業は、政府と強固な関係をもつ超優良企業といわれていた。それだけに