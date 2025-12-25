クスリのアオキホールディングスはこの日の取引終了後、上期（５月２１日～１１月２０日）連結決算を発表した。売上高は２７９８億８００万円（前年同期比１５．２％増）、営業利益は１３４億９４００万円（同６．７％増）だった。積極的な新規出店が奏功した。配当予想は増額し、従来の普通配当１６円に設立４０周年記念配当４０円を上乗せして計５６円とした。 あわせて、設立５０周年（３５年５月期）に向け