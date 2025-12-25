アクティビストとして知られる香港を拠点とする投資ファンド、オアシス・マネジメントが２５日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、カカクコム株を５．２３％取得したことが判明した。 保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」とし、「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」とした。報告義務発生日は１２月１８日。 出所：MINKABU PRESS