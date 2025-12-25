東京証券取引所が２５日に発表した１２月第３週（１２月１５～１９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が４３９０億９９４９万円と３週ぶりの売り越しとなった。前週は１８９７億９２２８万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５３３億円の売り越し。現物・先物の合計では４９２４億円と６週ぶりで売り越した。前週は４７０７億円の買い越しだ