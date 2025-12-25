東京・西東京市で母親と子ども3人が亡くなった事件で、この母親が、交際相手とみられる男性の遺体が見つかったマンションに遺体発見の5日前に出入りする姿が確認されたことが分かりました。12月19日、西東京市の住宅で、母親と子ども3人が倒れているのが見つかり、死亡しました。無理心中を図ったとみられています。22日には、母親が契約していた練馬区のマンションのクローゼットから交際相手とみられる中窪新太郎さん（27）が10