来季８季ぶりにＪ１を戦う長崎が、Ｃ大阪のＤＦ進藤亮佑（２９）を完全移籍で獲得することが２４日、決定的となった。進藤は２０１５年に札幌の下部組織からトップチームに昇格し、２１年にＣ大阪へ加入。主にセンターバックとして活躍し、今季は負傷を抱えながらも２２試合に出場した。守備力に加え、４月１２日の鹿島戦（ヨドコウ）では決勝点を挙げるなど、Ｊ１通算１７１試合１７ゴールの得点力にも定評がある。新天地でも攻