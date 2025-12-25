2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。前回王者の青山学院大学は原晋監督が往路のキーマンを挙げました。青山学院大学は、来年の102回大会を前に12月2日から恒例の選抜合宿を千葉県富津市で実施。1キロ3分20秒ペースで30キロを単独で走るメニューを行うと、原晋監督は「復路はおおむね23キロ。30キロの練習を単独走で淡々とこなせる学生たちは復路では戦える。区間3番以内では誰を起用しても走れるでしょうね」と自信をのぞかせまし