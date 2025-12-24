お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満さんの、7年前の姿が「痩せている」として驚きの声が寄せられ、話題になっている。大鶴さんは身長182センチ、体重195キロのいわゆる「巨漢芸人」だ。17年時点では体重148キロだった話題になっているのは、杉並区が制作する広報番組「すぎなみスタイル」だ。2017年から19年まで、ママタルトはたびたびMCとして出演していた。同番組は、ジェイコム東京で放送されているほか、YouTubeでも公開さ