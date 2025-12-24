スイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」は、2026年1月12日（月）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションしたスペシャルボックスを、全国の店舗で発売する。【写真】エコバッグなどオリジナルグッズもかわいい！『ウィキッド 永遠の約束』コラボ詳細■マンチキンランドに広がるチューリップ畑がテーマ今回登場する「WICKED edition」は、2026年3月6日（金）に日本公開予定の映画『