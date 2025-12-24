?モンスター?は下降線なのか――。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）は「ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日、サウジアラビア・リヤド）でＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）と激突する。専門誌「ＲＩＮＧ」は、昨年５月にルイス・ネリメキシコ）、今年５月、ラモン・カルデナス（米国）にダウンを喫した?モンスター?について「批判者たちは井上が依然として圧倒的な