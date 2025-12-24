大人気絵本『パンどろぼう』のアニメ化が決定。アニメ『パンどろぼう』ティザーPVとティザービジュアルやスタッフ情報が公開された。またアニメ公式SNS・公式サイトがオープン、さらに「2026 さっぽろ雪まつり」への出展も決定。『パンどろぼう』の雪像が登場する。＞＞＞ティザービジュアルやティザーPV場面カットをチェック！（写真6点）シリーズ累計500万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本『パンどろぼう』の、