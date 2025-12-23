2026年春、ジルスチュアートビューティから心ときめくスプリングコレクションが登場します。花びらを重ねたドレスのように、色と質感が織りなす世界観を表現した新作アイカラーパレットを中心に、目もと、頬、唇まで春の華やぎをまとえるラインアップが勢ぞろい。やさしく咲き誇る花々のエッセンスをメイクに落とし込み、装うたびに気分が高まる特別なシーズンへ♡新しい季節の始まりを彩る注目アイ