ジルスチュアートビューティ新作アイカラーパレットで纏う春の花ドレス

2026年春、ジルスチュアートビューティから心ときめくスプリングコレクションが登場します。花びらを重ねたドレスのように、色と質感が織りなす世界観を表現した新作アイカラーパレットを中心に、目もと、頬、唇まで春の華やぎをまとえるラインアップが勢ぞろい。やさしく咲き誇る花々のエッセンスをメイクに落とし込み、装うたびに気分が高まる特別なシーズンへ♡新しい季節の始まりを彩る注目アイテムを詳しくご紹介します。

花ドレス発想の新アイカラーパレット

コレクションの主役は「ジルスチュアートドレスドブルームアイズ」。全6種のうち限定2種を含むアイカラーパレットで、価格は各6,600円（税込）。

花びらを重ねたドレスのように、異なる色と質感をレイヤードすることで立体感のある目もとを演出します。ドレスフィットオイル配合でしっとり密着し、ヨレにくく美しい仕上がりが持続。

AのベースカラーからEの締め色まで計算された構成で、重ねるほどに瞳の印象が引き立ちます。透明感と輝きを両立した“重ね咲きアイ”は、春メイクの新定番になりそう♪

春色を楽しむポイントメイク

目もとを彩る限定アイテムとして「ジルスチュアートアイカラーブラシⅡ」も登場。斜めカットでフィットしやすく、価格は2,200円（税込）。

さらに「ジルスチュアートブルーミングラッシュニュアンスカーラー」は全2色うち限定1色、7.5gで各3,300円（税込）。ネイビーラベンダーの新色とピンクブラックの限定色が、上向きまつ毛を美しくキープします。

頬には「ジルスチュアートパステルペタルブラッシュ」全2色うち限定1色、8g各4,620円（税込）と、「ジルスチュアートメルティシマーブラッシュ」限定色1色4.2g2,860円（税込）をラインアップ。

血色感と透明感を両立し、春らしい表情に仕上げます。

唇まで花咲く限定リップ

唇には満開の花のようなツヤを叶える「ジルスチュアートリップブロッサムグロウ」限定3色、各3,520円（税込）が登場。なめらかな塗り心地と色もちのよさで、華やかな口もとを演出します。

さらに「ジルスチュアートダズリングフラワーデューグロス」限定品7g3,300円（税込）も発売。花露をまとったようなぷっくりツヤで、透明感あふれる唇へ導きます。

また、ドレスドブルームアイズやリップを自由に選べる「DRESSEDBLOOMKIT」も数量限定で登場。価格は12,100円（税込）～12,540円（税込）※選択するリップカラーにより変動します。

春の始まりを彩る特別なコレクション

ジルスチュアートビューティの2026年スプリングコレクションは、花々の彩りとドレスの優雅さをメイクで表現できる特別なラインアップ。

アイカラーパレットを中心に、ポイントメイクやリップまでトータルで楽しめるのが魅力です。

限定色や限定キットは数に限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。新しい季節の始まりに、自分らしく咲くメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♡