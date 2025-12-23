定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらからちょうどよく火が入った鶏胸肉は、柔らかくてジューシーで、あっさりした味わいの中にもうまみがあっておいしいですよね。私は、もも肉より好きかも。こんがり焼いた＜ソテー＞のよさがありつつも食感はしっとりと仕上げるために、皮なし・350gの鶏胸