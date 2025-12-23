ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）はＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）との防衛戦（２７日、サウジアラビア・リヤド）で「最強」であることを証明するという。米メディア「ＥＳＰＮ」によると、２０２５年の１年で４戦目と試合数の多さが懸念されていることに井上は「ボクシングが好きだし、一歩ずつキャリアを積み上げていきたい。だから今年は４試合を行うことにした