家の外ではおとなしそうにしているのに、家族には暴言を吐きモラハラをする人がいる。離婚や男女問題に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「家族からモラハラを指摘される人は、その自覚がないことが多い。まずは相手が傷ついていることを受け入れる必要があるが、それが非常に難しい」という――。※本原稿で挙げる事例は、実際にあった事例を守秘義務とプライバシーに配慮して修正したものです。写真＝iStock.com／Lazy_Bear※写真は