本日12月23日（火）の『ロンドンハーツ』では、年末恒例「太夫フェス」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回で6回目となるが、55歳のフジモンが様々な演目に体を張って大奮闘。オープニングは、KANの『愛は勝つ』ならぬ『白は勝つ』でかっこよく登場。「去年より白塗りメイクのノリがいい!!」と一同大絶賛だ。そんななか有吉は「尺が少し長いな…」とオープニングから辛口…？続いては、『世界白塗り陸上20