「牧のうどん」が“地元から出ない”理由福岡のうどんの人気が全国的に高まっている。2025年2月には「資さんうどん」が東京・両国に初進出。オープン時から話題を呼び、現在でも週末の昼時には多くの人が訪れる。同店は、前年よりすかいらーくグループの一員となっており、全国展開の勢いは今後も続くだろう。さらに、他の福岡の人気うどん店も、2025年に東京初出店を果たしたり、近い将来の進出が見込まれている。そんな“福岡う