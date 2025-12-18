一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party】 店頭販売：12月23日より順次発売 オンライン販売：12月13日17時販売開始 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party」を一番くじONLINEミニストップ